Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил в эфире телеканала «Россия 1», что украинский фронт «посыпался» на нескольких участках.

«Сегодня мы видим, что фронт у наших врагов посыпался», — сказал он.

Ранее в Минобороны России сообщили об освобождении Покровского в Суджанском районе Курской области.

Также ВС России освободили Новую Сорочину в Курской области.