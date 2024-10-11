Алаудинов заявил, что украинский фронт «посыпался»
Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил в эфире телеканала «Россия 1», что украинский фронт «посыпался» на нескольких участках.
«Сегодня мы видим, что фронт у наших врагов посыпался», — сказал он.
Ранее в Минобороны России сообщили об освобождении Покровского в Суджанском районе Курской области.
Также ВС России освободили Новую Сорочину в Курской области.