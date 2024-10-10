Генсек НАТО не смог назвать сроки вступления Украины в альянс

Украина со временем станет членом Североатлантического альянса, однако когда именно это произойдёт — говорить пока трудно.

Об этом в интервью британской газете The Guardian заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

«Украина в конечном счёте будет частью НАТО… Очевидно, что это (сроки её вступления. — RT) не тот вопрос, на который я могу ответить», — приводит слова Рютте ТАСС.

Ранее генсек НАТО признал, что удары вглубь России не смогут изменить ситуацию в российско-украинском конфликте.