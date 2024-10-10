Израильские ВВС нанесли удар по центральному району Бейрута

Самолёты ВВС Израиля нанесли удар по одному из районов, расположенных в центре Бейрута.

Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на очевидцев.

В частности, один и них рассказал, что израильские самолёты ударили по зданиям в районе Рас ан-Набаа.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», минувшей ночью ливанское движение «Хезболла» устроило масштабную атаку на Израиль. Всего было выпущено 360 снарядов, 220 из которых достигли территории страны.