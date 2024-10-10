Вооруженные силы (ВС) РФ начали вторую фазу активного контрнаступления в Курской области, пишет Telegram-канал Mash.

По сведениям канала, российские военные уже взяли под контроль село Любимовка и дорогу Суджа-Коренево, которую украинские войска использовали для снабжения своих подразделений.

Как сказано в публикации, большинство военных ВСУ в курском приграничье оставляют свои позиции и бегут в сторону Украины.

Российские военные начали штурм села Любимовка

Российские десантники в это время взяли без боя хутор Зеленый Шлях, который украинские военные захватили в первый день вторжения в Курскую область и атаковали оттуда мирные населенные пункты.

Наряду с этим канал сообщает, что в ходе освобождения российскими военными курского приграничья ВСУ потеряли большое количество своих солдат.