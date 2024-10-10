Польша захотела и дальше платить за украинский Starlink

Польша и дальше продолжит оплачивать работу терминалов спутниковой связи Starlink, используемых Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава польского МИД Радослав Сикорский, его слова приводит агентство PAP.

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«Эти модули Starlink, которые используются на Украине, не спонсируются господином Илоном Маском, они финансируются и будут финансироваться исключительно Польшей», — сказал министр.

МИД Польши была подготовлена позиция для президента страны Анджея Дуды, чтобы он от лица польского государства объявил о продолжении подобного сотрудничества, пообещал Сикорский.

Ранее министерство цифровой трансформации Украины попросило Германию отправить ей 10 тысяч терминалов Starlink.