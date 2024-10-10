Российские военные начали штурм села Любимовка

Российские военнослужащие начали прорыв обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. В данный период проходит штурм Любимовки и населенного пункта Зеленые Шляхи. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Идет мощный штурм Любимовки и атака на Зеленый Шлях для отрезания группировки Вооруженных сил Украины», — говорится в публикации.

По словам медийного офицера украинской армии по прозвищу «Алекс», село штурмует порядка 30 единиц техники ВС РФ. Он отметил, что российские войска закрепляются на захваченных позициях, бои продолжаются.

Несколькими часами ранее сообщалось, что в центре Курска обнаружили металлические обломки после раздавшихся над городом взрывов, которые, предположительно, произошли из-за срабатывания системы противовоздушной обороны (ПВО).

10 октября в Курской области уничтожили несколько ракет и беспилотников Вооруженных сил Украины.

В этот же день средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Российской Федерации сбили украинский беспилотник над Орловской областью. В результате инцидента никто не пострадал.