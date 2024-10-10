Задержанный блогер «Тринадцатый» отказался подписывать контракт с Минобороны РФ

Военный блогер «Тринадцатый» (Егор Гузенко) отказался подписывать контракт с Минобороны после задержания. Об этом сообщает Baza.

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По данным канала, блогера задержали из-за «вызывающего поведения». После этого ему, как и всем обвиняемым, предложили подписать контракт с Минобороны и отправиться на СВО. Однако «Тринадцатый» отказался, заявив, что «уже давно воюет на информационном фронте» и там он нужнее.

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Блогера задержали 5 октября в Новопавловске в Ставропольском крае на городской площади, где в это время проходило празднование Дня города. Гузенко во время задержания оказывал сопротивление сотрудникам полиции. В результате по факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Суд назначил блогеру меру пресечения в виде ареста на два месяца на время следствия.