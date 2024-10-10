Генсек НАТО заявил, что дальнобойное оружие не изменит ситуацию для Киева
Если Запад разрешит Украине наносить удары дальнобойным западным вооружением по территории России, то это не изменит течения конфликта. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте по итогам встречи с Владимиром Зеленским в Великобритании.
«Не стоит фокусироваться только на одном виде вооружения. Какое-либо одно конкретное оружие не изменит ситуацию», - цитирует слова Рютте Радио Sputnik.
Отвечая на вопрос возможности одобрения применения этого оружия, Рютте уклончиво заявил, что юридически это возможно, но требует окончательного решения от стран-поставщиков.
Напомним, что киевский режим уже продолжительное время требует от западных союзников разрешить наносить удары по территории РФ поставленным оружием. В Пентагоне и Белом доме не намерены снимать это ограничение, в том числе из-за нехватки ракет. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что разрешение Украине бить западным дальнобойным оружием вглубь территории России будет означать прямое участие стран НАТО в украинском конфликте.