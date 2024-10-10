Российская армия высокоточной ракетой нанесла удар по позициям американского зенитного ракетного комплекса Patriot.

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В результате удара, как сообщает Минобороны России, поражены кабина боевого управления AN/MSQ-104, многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65 и две пусковые установки комплекса. По мнению экспертов, из строя был выведен дивизион ЗРК Patriot стоимостью около миллиарда долларов.

Комплекс был размещен в Днепропетровской области в районе населенного пункта Пашена Балка.

Воздушная разведка выявила позиции ЗРК Patriot и передала координаты нашим ракетчикам. После чего по позициям был нанесен удар комплексом "Искандер". Потери ВСУ говорят сами за себя. Центром комплекса является командный пункт батареи AN/MSQ-104. Он принимает данные с РЛС или от внешнего целеуказания и отдает команды на запуск ракет.

РЛС AN/MPQ-65 с фазированной антенной решеткой используется для обнаружения и сопровождения баллистических целей. Она способна обнаруживать их на расстоянии до 180 км и сопровождать до 125 целей одновременно. В дивизион входят от четырех до восьми пусковых установок, однако без командного пункта и радиолокационной станции они действовать не могут.

Высокоточным ударом из строя был выведен дивизион зенитно-ракетного комплекса Patriot стоимостью около миллиарда долларов

В зоне специальной военной операции наши войска продолжают продвигаться вперед, занимая более выгодные рубежи.

Подразделения "южной" группировки нанесли удары по формированиям четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Звановка, Белая Гора и Максимильяновка Донецкой Народной Республики. В ходе боев противник потерял до 765 военнослужащих, пять автомобилей, гаубицу М777, две гаубицы Д-30 и три орудия М119.

Наша "центральная" группировка продолжила продвижение в глубину обороны противника. Были нанесены удары по подразделениям шести бригад ВСУ в районах населенных пунктов Воздвиженка, Александро-Калиново, Валентиновка, Сухая Балка, Калиново и Селидово Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 490 военнослужащих, бронетранспортер М-113, два автомобиля, орудие Д-20, пушка "Гиацинт" и гаубица Д-30.

Подразделения группировки войск "Восток" после освобождения Угледара продолжают продвижение вперед в районах населенных пунктов Малиновка, Копани Запорожской области и Доброволье в ДНР. В ходе боев было нанесено поражение трем бригадам ВСУ.

Танки Т-80, усиленные защитой от дронов, помогают продвижению подразделений группировки "Восток" под Угледаром.

Противник потерял до 120 военнослужащих, восемь автомобилей, французскую самоходку Caesar и две самоходки "Гвоздика".

В Курской области наши войска продолжают операцию по уничтожению формирований ВСУ, вторгшихся на территорию России. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям девяти бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Любимовка, Новый Путь и Плехово и отразила две атаки противника в направлении населенных пунктов Любимовка и Камышевка. В результате ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожены танк и автомобиль. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен. За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожены три танка, бронемашина, миномет, и станция РЭБ.