Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) захватили мирных граждан, жителей Суджанского района Курской области, оставшихся на атакованных российских территориях. Об этом сообщил глава Суджанского района Александр Богачев. По его словам, всех захваченных удерживают в школе-интернате города Суджи. Ura.Ru

«У нас школа-интернат на территории города Суджи, и там действительно содержат и свозят туда людей», — заявил глава района. RT на русском

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что у России имеется информация о создании боевиками ВСУ в приграничье подобия концлагерей. Дипломат уточнила, что российские правоохранительные органы продолжают получать сведения о случаях насильственного вывоза бандеровцами на Украину не успевших эвакуироваться жителей Курской области. Москва24