Лондон рассматривает возможность отправки своих военных на Украину

Британское военное руководство изучает вариант отправки своих военнослужащих в Украину для обучения украинских солдат. Об этом написало The Times со ссылкой на источник.

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Согласно планам, на западную часть Украины планируется отправить группы военных Великобритании для организации интенсивной базовой подготовки новобранцев. Источник издания пояснил, что это поможет решить некоторые логистические проблемы, связанные с отправкой украинских солдат на обучение в страну, а также сэкономить средства.

— Там мы могли бы обучать (украинцев — прим. «ВМ») быстрее, это было бы очень далеко от линии фронта, в уединенных местах, поэтому риск был бы намного ниже, — сообщило издание.

Один из представителей оборонной сферы Украины охарактеризовал данное решение как «мощный военно-политический сигнал» России и другим государствам. Он добавил, что это решение станет свидетельством «фактического» развертывания военной инфраструктуры НАТО в Украине, выполняя роль «серьезного сдерживающего фактора».

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