Times: Лондон рассматривает возможность отправки своих военных на Украину
Британское военное руководство изучает вариант отправки своих военнослужащих в Украину для обучения украинских солдат. Об этом написало The Times со ссылкой на источник.
Согласно планам, на западную часть Украины планируется отправить группы военных Великобритании для организации интенсивной базовой подготовки новобранцев. Источник издания пояснил, что это поможет решить некоторые логистические проблемы, связанные с отправкой украинских солдат на обучение в страну, а также сэкономить средства.
— Там мы могли бы обучать (украинцев — прим. «ВМ») быстрее, это было бы очень далеко от линии фронта, в уединенных местах, поэтому риск был бы намного ниже, — сообщило издание.
Один из представителей оборонной сферы Украины охарактеризовал данное решение как «мощный военно-политический сигнал» России и другим государствам. Он добавил, что это решение станет свидетельством «фактического» развертывания военной инфраструктуры НАТО в Украине, выполняя роль «серьезного сдерживающего фактора».
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