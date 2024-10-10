Лондон рассматривает возможность отправки своих военных на Украину

Военное командование Великобритании рассматривает возможность отправки на Украину военных инструкторов с целью обучения служащих ВСУ. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники.

По данным издания, в планах у Великобритании отправка небольшой группы, задачей которой станет интенсивное проведение базовой подготовки новобранцев. В Лондоне предполагают, что это позволит решить некоторые логистические проблемы, возникающие при отправке украинских военных для обучения на британские базы и сэкономить деньги.

«Там мы могли бы обучать украинцев быстрее, это было бы очень далеко от линии фронта, в уединенных местах, поэтому риск был бы намного ниже», — рассказал один из источников The Times.

По словам другого собеседника издания, это решение пошлет «мощный военно-политический сигнал» РФ и другим странам и ознаменует «фактическое» развертывание военной инфраструктуры НАТО на Украине в качестве «мощного сдерживающего фактора».