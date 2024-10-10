Сигал заявил о готовности поехать на СВО

Спецпредставитель МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей Стивен Сигал заявил о готовности сражаться на стороне России в СВО на Украине, «если понадобится». Об этом он рассказал в своем документальном фильме «Во имя справедливости».

По словам Сигала, он направил письмо президенту РФ Владимиру Путина на следующий день после начала СВО на Украине.

«Я написал ему, что теперь мы увидим, кто наши настоящие соотечественники, кто наши друзья и кто наши враги. Я буду на стороне своего президента и буду сражаться на стороне своего президента», — добавил спецпредставитель.

Также Сигал отметил, что, «если понадобится», то умрет за своего президента.

Напомним, что Сигал получил российское гражданство в 2016 году. С 2018 года он стал спецпредставителем МИД РФ по гуманитарным связям России и США.