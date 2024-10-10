В ЛНР ВСУ атаковали сотрудников МЧС при помощи БПЛА

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали при помощи беспилотника сотрудников МЧС, которые возвращались после тушения пожара в Луганской Народной Республике (ЛНР).

В результате нападения люди не пострадали, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ЛНР.

"Сегодня в 12:40 [мск] во время возвращения в пожарно-спасательную часть с места ликвидации пожара, сотрудников МЧС России атаковал беспилотник", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что спасатели не пострадали, успев укрыться в безопасном месте. Повреждения получили трехколенная лестница и автоцистерна МЧС.