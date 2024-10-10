На Украине заявили о кризисе у ВСУ на нескольких направлениях

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) наблюдается кризис на пяти направлениях, что может привести к прорыву фронта. Об этом заявил полковник Службы безопасности страны (СБУ) в отставке Олег Стариков. Lenta.ru

«Мы проигрываем РФ в плановом порядке, время - ценный ресурс. И проблемы будут накапливаться в геометрической прогрессии. Сначала [у ВСУ] был кризис на одном направлении, через месяц - на двух, а сейчас - на пяти направлениях. Еще непонятно, где главный удар. Южное, купянское, угледарское, кураховское [направления]», - сказал он. ТАСС

Полковник также заверил, что ВС РФ активно ищут возможности для прорыва фронта и взятия украинских войск в окружение. Российская газета