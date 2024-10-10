В районе города Суджа в Курской области российские БТР обратили в бегство экипаж танка формирований киевского режима. Видео этого боестолкновения опубликовал Telegram-канал "Тройка".

Вражеская боевая машина выехала на шоссе и попыталась вести огонь в сторону российских войск.

Разведывательный дрон снял, как был произведен один выстрел. Второго не последовало - танк развернулся и начал, увеличивая скорость, уходить в сторону населенного пункта.

Оказывается, экипаж заметил приближение двух БТР-82А 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Это и стало поводом для столь стремительного отхода.

Следует отметить, что российские морпехи максимально эффективно применяют такие бронетранспортеры на этом направлении. Так, сообщалось, что в августе бойцы соединения Черноморского флота, используя пару "восемьдесят вторых", выдержали поединок с 19-ю бронемашинами ВСУ, уничтожив 8 из них. Еще шесть добили другие подразделения. Оставшиеся отступили.