Американцам напомнили о российской системе возмездия «Мертвая рука»

Американский предприниматель Марио Навфаль напомнил американцам в своем аккаунте X, что у России есть резервная система возмездия, которая называется «Мертвая рука». По его словам, она запускается, если в случае ядерного удара по РФ будут атакованы крупные города, в том числе Москва. Бизнесмен заявил, что такая система будет ждать указаний руководства, и если ответа не последует, то она запустится автоматически.

Датчики по всей России соберут данные о радиационной, тепловой и сейсмической активности, подтверждая ядерный удар. Затем система будет ожидать указаний из командного центра в Москве. Если ответа не последует, система решит, что руководство уничтожено. В этот момент система автономно запустит около четырех тысяч ядерных ракет по США и их союзникам по НАТО, вызвав глобальное опустошение. Это мрачное напоминание о хрупкости мира, — написал Навфаль.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что однажды Россия, США и Китай почти подписали соглашение об отказе от ядерного оружия. По словам политика, это произошло в годы его руководства страной. При этом сделка предполагала ее дальнейшее распространение на другие страны, добавил экс-хозяин Белого дома.