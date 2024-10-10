Освобождение Покровска (до 2016 года Дзержинск) на западе Донецкой Народной Республики будет очень большим успехом российских военных и позволит выйти на оперативный простор, считает подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Российская газета

Он отметил, что город находится на высотах, а рядом расположена большая промзона, в которой засели украинские военные. После освобождения Покровска армии РФ будет легче продвигаться в районах Селидово и Курахово, указал Марочко. По словам подполковника ЛНР в отставке, на скорость взятия Покровска влияет множество факторов, среди которых объем западной помощи Киеву и погодные условия. NSN.FM

Ранее советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский заявил, что после взятия покровской агломерации российскими войсками начнется новая эпоха специальной военной операции. Lenta.ru