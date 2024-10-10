Guardian написала о гибели северокорейских военных под Донецком

Северокорейские инженеры работали над запуском ракет на Украине с целью оказания помощи России, несколько из них погибли под Донецком, утверждает The Guardian.

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По данным источников на Украине и в Южной Корее, северокорейские военные инженеры были направлены для помощи России в наведении баллистических ракет на украинскую территорию, утверждает The Guardian.

По информации издания, десятки северокорейцев находятся за российскими позициями в оккупированных районах Украины, где они работают с пусковыми установками для ракет KN-23.

При этом сообщается, что несколько северокорейцев якобы были убиты под Донецком.

Песков прокомментировал сообщения об отправке военных КНДР на Украину

Упомянутые ракеты представляют собой баллистические ракеты малой дальности, которые впервые были испытаны в 2019 году. Они схожи с российскими ракетами «Искандер-М» и имеют радиус действия около 450 км при боеголовке весом 500 кг.

В начале 2024 года Белый дом заявлял об использовании Россией северокорейских баллистических ракет для обстрела территории Украины.

Между тем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг слухи о возможном участии военнослужащих КНДР в специальной военной операции России на территории Украины, назвав их необоснованными.