Украина пыталась атаковать регион России ракетой и беспилотниками

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Курскую область с помощью беспилотных летательных аппаратов и ракеты. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.

По его данным, над регионом перехватили два беспилотника самолетного типа и одну ракету. Губернатор поблагодарил российских военнослужащих за работу.

За четверг, 10 октября, в Курской области пять раз объявляли опасность ракетного удара. О каких-либо других атаках со стороны Украины глава приграничного российского региона не сообщал.