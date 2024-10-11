ВСУ за сутки потеряли 125 военных в зоне ответственности группировки «Восток»
Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев сообщил, что за сутки ВСУ потеряли 125 бойцов и 21 беспилотник в зоне ответственности группировки.
«В течение суток противник потерял до 125 военнослужащих,... 21 беспилотный летательный аппарат самолётного типа», — цитирует его ТАСС.
Ранее ВС России при помощи БПЛА поразили живую силу ВСУ в Харьковской области.
Кроме того, ВС России поразили две пусковые установки Patriot.