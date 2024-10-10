$96.95+0.84106.42+0.73
Почта

Армия России уничтожила две единицы техники ВСУ стоимостью почти в два миллиарда рублей

Армия России уничтожила в зоне специальной военной операции (СВО) две единицы техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) стоимостью почти в два миллиарда рублей. Это следует из сообщения Министерства обороны России.

Армия России уничтожила технику ВСУ стоимостью почти два миллиарда рублей
© РИА Новости

Как сообщили в оборонном ведомстве, за минувшие сутки российским военным удалось поразить две пусковые установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot ВСУ. Стоимость каждой из них оценивается в 10 миллионов долларов, а обе в пересчете на рубли стоят более 1,9 миллиарда.

Военные новости
Минобороны России
Украина