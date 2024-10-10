Люди, которые называют спецназ «Ахмат» «тик-ток войсками», никогда не были на передовой. Об этом сообщил командир «Ахмата» генерал-майор Апти Алаудинов.

«Когда кто-то говорит, что мы „тик-ток войска“, я всем предлагаю, вы же герои, соберитесь, придите, встаньте и будьте не „тик-ток войсками“. А кто нас называет „тик-ток войсками“? Это те люди, которые никогда сами на передовой не воевали, вот и вся суть», — сказал Алаудинов в беседе с «Телега Online».

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Генерал-майор подчеркнул, что, так называемые, «тик-ток войска» смогли освободить 36 населенных пунктов в ЛНР. Также, по его словам, бойцы «Ахмата» не отдали ВСУ ни одного населенного пункта за все время СВО и не отошли ни от одной линии рубежа, которую они заняли.

Алаудинов заявил, что не собирается спасать сдавшихся в плен бойцов «Ахмата»

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что ВС РФ взяли в плен большое количество бойцов из элитных подразделений ВСУ в Часовом Яре в ДНР. Он также подчеркнул, что российские военнослужащие активно продвигаются и уже находятся в Часовом Яре.