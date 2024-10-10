Стало известно, чем ВСУ атаковали Адыгею

Атака ВСУ на военный аэродром в пригороде Майкопа (Адыгея) осуществлялась с помощью американских дронов PD-2. Об этом заявили в telegram-каналах.

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«ВСУ пытались атаковать военный аэродром под Майкопом американскими дронами PD-2», — сообщили в telegram-канале Mash.

По их данным, БПЛА был нагружен 19 килограммами взрывчатки и пролетел примерно 500 километров от границы Украины.

В Адыгее началась эвакуация из-за атаки ВСУ

Ранее стало известно, ВСУ атаковали Родниковый под Майкопом. Из-за атаки ВСУ из населенного пункта Родниковый эвакуируют 1300 человек. Мэр Майкопа Геннадий Митрофанов заявил, что ситуация находится под полным контролем структур.