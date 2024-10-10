Стало известно, чем ВСУ атаковали Адыгею
Атака ВСУ на военный аэродром в пригороде Майкопа (Адыгея) осуществлялась с помощью американских дронов PD-2. Об этом заявили в telegram-каналах.
«ВСУ пытались атаковать военный аэродром под Майкопом американскими дронами PD-2», — сообщили в telegram-канале Mash.
По их данным, БПЛА был нагружен 19 килограммами взрывчатки и пролетел примерно 500 километров от границы Украины.
В Адыгее началась эвакуация из-за атаки ВСУ
Ранее стало известно, ВСУ атаковали Родниковый под Майкопом. Из-за атаки ВСУ из населенного пункта Родниковый эвакуируют 1300 человек. Мэр Майкопа Геннадий Митрофанов заявил, что ситуация находится под полным контролем структур.