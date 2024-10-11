ПВО сбила два украинских беспилотника в Брянской области

Два украинских беспилотника самолетного типа были уничтожены силами ПВО в Брянской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Александр Богомаз.

В результате произошедшего никто не пострадал, разрушений также нет.

На месте работают оперативные и экстренные службы.

Этой ночью средства РЭБ также уничтожили четыре украинских ударных беспилотника неустановленного типа в Ростовской области.

Дроны были сбиты севернее Каменска-Шахтинского.

Несколько домов были повреждены в двух районах Краснодарского края в результате атаки украинских БПЛА 10 октября. Так, в хуторе Бойкопонура Калининского района оказались выбиты стекла в двух домах, а в станице Пластуновской Динского района был нанесен ущерб хозпостройке, подводящему газопроводу, крыше и стеклам в одном из домов.