Военный эксперт Василий Дандыкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что президента Украины Владимира Зеленского не ликвидируют, так как «он должен быть судим». Он не исключил, что именно по этому ВС РФ не наносят удары «по бункерам».

ВСУ уже в Курске такое натворили. Говорят — давайте грохнем, уничтожим (Зеленского. — NEWS.ru). Нет. Они должны быть судимы, в конце концов, как было с главарями рейха. Гитлер принял смерть, Геббельс — законченный был нацист, своих деток не пожалел, отравил. Остальные сидели на скамье подсудимых, тот же Геринг. А руководство Украины надо судить в рамках денацификации. А то говорят, почему мы не бьем по бункерам, — считает Дандыкин.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Зеленский своими действиями сдает Донбасс и другие прифронтовые территории. По его словам, украинский лидер намеренно укрепляет позиции, отдаленные от линии соприкосновения. Эксперт назвал план Зеленского плохим, так как он ведет лишь к еще большим потерям украинских территорий. ВСУ на ослабленных позициях не смогут обеспечить должное сопротивление, констатировал он.

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До этого Меркурис отмечал, что российская армия приближается к основным логистическим центрам Вооруженных сил Украины в рамках ускоряющегося наступления. По его мнению, надежда Киева на победу в боевых действиях на истощение против России представляет собой опасную фантазию.