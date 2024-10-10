В Киеве потребовали отставки главкома ВСУ после потери системы Patriot

Главком ВСУ Александр Сырский «ухудшил дегенеративность» командного состава украинской армии, вследствие чего может идти речь о его отставке. Так депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале прокомментировала сообщения об уничтожении российской армией системы Patriot. Газета.Ru

«Еще один поврежденный Patriot, и это не первый. И все из-за отсутствия системы, которую нынешний генералитет просто не способен построить», — отметила депутат Рады. ТАСС

Ранее Минобороны РФ сообщало, что оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер-М» ликвидировал дивизион американского ЗРК Patriot. Российская газета