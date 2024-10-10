Украинские военные совершили роковые для себя ошибки во время создания фортификационных сооружений в ДНР, пишет Seznam zprávy. Например, бойцы ВСУ вырыли окопы от российских позиций прямо в свой тыл, что существенно помогло продвижению ВС РФ в Донбассе.

Некоторые окопы даже вели прямо с российских позиций в украинский тыл и по сути только упрощали продвижение российских войск, — указали журналисты.

Авторы добавили, что допущенные ВСУ инженерные ошибки в итоге привели к тому, что укрепления не только не помогали украинским войскам, а мешали им в обороне. В итоге, пишет издание, отдельные позиции и окопы пришлось в экстренном порядке переделывать. Те позиции, которые поменять не успели, успешно взяли ВС РФ и задействовали для продвижения.

Немецкий журналист заявил о «черном дне» для ВСУ

Ранее бойцы группировки «Восток» ВС России взяли под контроль населенный пункт Золотая Нива в ДНР. В Минобороны РФ уточнили, что военные улучшили тактическое положение. По данным ведомства, за сутки группировка поразила формирования нескольких бригад ВСУ. Задача выполнялась в районах сел Доброволье, Великая Новоселовка, Новополь и Зеленое Поле.

Кроме того, в Минобороны России рассказали, что ВС РФ отбили у противника два населенных пункта в Курской области — Новую Сорочину и Покровский. Задачу выполнили служащие группировки войск «Север».