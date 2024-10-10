Алаудинов рассказал о сдаче в плен военных из элитных подразделений ВСУ в ДНР

Российские бойцы берут много пленных из числа элитных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Часовом Яре в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.

"Хотел бы, конечно, отметить и отряд Шустрого. 4-я бригада 3-й общевойсковой армии совместно с нашими бойцами спецназа "Ахмат" во главе с Шустрым непосредственно сделали огромный объем работы - уничтожено очень много противника, много пленных. Причем пленные непосредственно из элитных подразделений", - сказал он на видео, опубликованном в телеграм-канале.

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Алаудинов уточнил, что российские подразделения уже находятся в самом Часовом Яре.

"Мы зашли, и получается так, что мы находимся глубоко в тылу противника, и очень большие проблемы сейчас появились у противника в Часовом Яре", - добавил он.

Также Алаудинов отметил продвижение ВС РФ на всех участках проведения СВО.