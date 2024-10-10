Минобороны заявило о создании щита от угроз с воздуха в Курской области

Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Тор-М2» группировки «Север» в Курской области создали щит от угроз с воздуха. Об этом сообщили в Минобороны РФ, пишет ТАСС.

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По данным ведомства, расчеты ЗРК продолжают круглосуточно обеспечивать защиту российским войскам.

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«Важная задача зенитчиков — обеспечение прикрытия российских позиций, а также борьба с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) противника», — подчеркнули в министерстве.

Как указали в ведомстве, ЗРК эффективно борются с разведывательными и ударными дронами, баллистическими ракетами.

Ранее сообщалось, что «Тор-М2» получили дополнительную броню. Машину с комплектом дополнительной защиты заметили в зоне проведения специальной военной операции (СВО).