В США разработают морскую версию антидронового «Вампира»

Американская компания L3Harris работает над морской версией сухопутного антидронового комплекса Vampire. Об этом сообщает Army Recognition.

© lenta.ru

Представитель компании Джейсон Ламберт отметил, что сейчас установленный на корабль комплекс испытывают в море.

«Эти испытания проводятся на фоне неоднократных атак беспилотников и крылатых ракет по военным кораблям США в Красном море в течение последнего года», — пишет издание.

В основе «Вампира» лежит пусковая установка LAND-LGR4, вмещающая четыре ракеты Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS) калибра 70 миллиметров. Также комплекс получил систему управления огнем и обзорно-локационную станцию L3Harris Wescam MX-10D.

В сентябре стало известно, что компания RTX захотела оснастить перспективные ведомые дроны Военно-воздушных сил США ракетами класса «воздух-воздух» AIM-120 AMRAAM.

В феврале издание The War Zone писало, что Вооруженные силы Украины впервые применили поставленную из США систему Vampire против дрона. Киеву поставили 14 установок.