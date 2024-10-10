Алаудинов заявил о взятии двух населенных пунктов в Курской области

Российские войска отбили у ВСУ два населенных пункта в Курской области. Об этом заявил заместитель начальника главного военно-политического управления ВС РФ, командир чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

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«Подразделения Минобороны освободили еще два населенных пункта Курской области», – сказал он.

О каких населенных пунктах идет речь, он не уточнил.

Алаудинов сообщил о взятии нескольких опорных пунктов ВСУ в Курской области

По словам Алаудинова, на суджанском направлении полк «Ахмат-Чечня» захватил крупный опорный пункт противника. Бойцы ликвидировали порядка 40 украинских боевиков и «очень достойно поработали» при взятии опорника ВСУ.

Он также отметил работу военных из отряда «Горца». Им удалось отбить у ВСУ опорный пункт и уничтожить подкрепления противника. Бойцы из отряда «Аида» сожгли один БТР Stryker и уничтожили еще один опорный пункт ВСУ. Командир украинского отряда получил тяжелое ранения, а руководство штаба «выведено из строя».

9 октября в Министерстве обороны России заявили об освобождении двух населенных пунктов в Курской области – Новой Сорочины и хутора Покровского.

Напомним, ранее в армии объяснили, кто помог ВСУ быстро захватить часть Курской области.