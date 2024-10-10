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Израильская авиация нанесла удар по иранскому заводу в Сирии

Израильская авиация нанесла удар по иранскому машиностроительному заводу Saba в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора индустриального города Хесья Амера Халиля.

Израильская авиация нанесла удар по иранскому заводу в Сирии
© lenta.ru

По его словам, удары продолжаются.

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8 октября Армия обороны Израиля нанесла удар по жилому зданию в Дамаске.

Ранее Израиль атаковал военные объекты Сирии в окрестностях города Тартус на побережье Средиземного моря, где также расположена российская военная база. Уточняется, что ВС России сбили 13 израильских ракет вблизи этой базы.

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