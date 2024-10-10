Алаудинов сообщил о взятии нескольких опорных пунктов ВСУ под Курском

Алаудинов сообщил о взятии нескольких опорных пунктов ВСУ в Курской области
Российские военнослужащие заняли несколько опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.
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"Начнем с нашего суджанского направления. Подразделения Министерства обороны Российской Федерации в общей сложности очень хорошо наносили урон противнику. <…> Буквально позавчера у нас отличился полк "Ахмат-Чечня" который взял очень большой опорный пункт. <…> Ребята уничтожили около 40 бойцов ВСУ Украины и взяли этот опорник. У нас очень хорошо поработали ребята из отряда Горца. Взял тоже очень серьезно укрепленный опорный пункт. <…> Отряд САГ во главе с Прессом взял этот опорный пункт, уничтожили ресурсы, которые подходили", - сказал он в видео, опубликованном в Тelegram-канале.