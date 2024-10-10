Алаудинов сообщил о взятии нескольких опорных пунктов ВСУ под Курском

Российские военнослужащие заняли несколько опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.

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Алаудинов заявил о радостных новостях после «горячей работы» ВС РФ под Курском