Пентагон исключил снятие запрета на удары ВСУ ракетами вглубь РФ

Соединенные Штаты не снимают ограничения на дальние удары ВСУ западными ракетами вглубь России из-за риска эскалации, объяснила высокопоставленная представительница министерства обороны США. Об этом пишет РИА «Новости».

По ее словам, позиция Вашингтона остается неизменной в этом вопросе.

Напомним, что в августе 2024 года официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что Владимир Зеленский неоднократно обращался с просьбами о снятии ограничений на удары вглубь российской территории.

Чиновник отметил, что Пентагон разрешает ВСУ использовать американские вооружения для самообороны от трансграничных атак и ответного огня.

В МИД предупредили о последствиях ударов вглубь России

Вместе с тем, подчеркнул Райдер, в вопросе об глубоких ударах политика остается прежней — эти действия остаются под запретом.