Военные из Польши и стран Балтии задумались о наступлении на Санкт-Петербург в случае возможного конфликта с Россией. Об этом сообщает Telegram-канал «BILD на русском» (включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов).

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Советник президента Литвы по национальной безопасности Кястутис Будрис выразил мнение, что после завершения конфронтации на Украине Россия может направить свой «империалистический экспансионизм» на Эстонию, Латвию, Литву и Польшу. Он подчеркнул, что вероятность такого сценария возрастет, если Беларусь полностью станет частью Союзного государства.

По мнению начальника Генерального штаба Польши Раймунда Анджейчака, если российские войска перейдут границу с Литвой, последует незамедлительный ответ.

«Не в первый день, а в первую минуту. Мы ударим по всем стратегическим объектам в радиусе 300 километров. Мы нападем непосредственно на Санкт-Петербург», — заявил он.

Анджейчак подчеркнул, что европейские страны «должны взять инициативу в свои руки» и дать понять России, что нападение на Польшу или страны Балтии будет началом тотального противостояния. Он уточнил, что с этой целью Польша в настоящее время закупает 800 ракет с дальностью до 900 километров, которые будут использованы в случае нападения России.

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Ранее 14 членов Североатлантического альянса, в числе которых лидируют Польша и Эстония, значительно подняли оборонные расходы до рекордных значений из-за успехов России на Украине. Совокупный объем трат стран, входящих в «восточный фланг НАТО», теперь составляет более 70 миллиардов долларов.