Флот ударных атомных подводных лодок ВМС США не располагает достаточным числом атомных подлодок для отражения всех угроз, об этом пишет колумнист издания Джордж Уилл в статье для The Washington Post (WP).

По его словам, в стране в настоящее время есть 50 ударных подводных лодок. При этом в командовании ВМС считают, что для решения современных задач необходимо 66 субмарин такого класса.

Из 50 ударных подводных лодок 20 находятся в сухих доках или привязаны к пирсам из-за отставания ремонтных графиков ВМС, перечислил журналист.

«Американских подводных лодок может не хватить для поддержания мира во всем мире во время сегодняшнего мультфронтального наступления на геополитическую рациональность», — подчеркнул автор.

Ранее ВМС США отложили строительство ударной подводной лодки нового поколения (проект SSN(X)) из-за недостаточного финансирования.