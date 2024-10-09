«Не поймут, что произошло». Галант пообещал точный удар по Ирану

Атака Ирана на израильские военные объекты была масштабной, но неточной, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант во время визита в разведывательное управление. Об этом пишет Telegram-канал «Военный обозреватель».

Глава ведомства отметил, что ответный удар ЦАХАЛ будет «мощным, точным и, главное, неожиданным».

По его оценке, иранские военные «не поймут, что произошло и как».

Стало известно, каким будет ответный удар Израиля по Ирану

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заблокировал визит Галанта в США. Министр собирался обсудить с американской стороной ответ на ракетную атаку со стороны Ирана.