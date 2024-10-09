Российская стратегия «стачивания» ВСУ начала приносить плоды — украинские военные отступают на всех участках фронта. Об этом сообщает Mysl Polska.

По данным издания, ВСУ отступают на всех участках фронта, большая часть частей разбита, силы истощены.

«Российская стратегия "стачивания" украинских войск в сочетании с украинской самоубийственной стратегией, которую можно определить как "ни шагу назад", начала приносить результаты ВС РФ», — говорится в тексте.

Также в Mysl Polska указали, что в настоящее время моральный дух ВСУ находится на низком уровне и в рядах украинских военных распространяется дезертирство и отсутствие веры в успех.