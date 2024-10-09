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СМИ: российская стратегия «стачивания» ВСУ начала приносить плоды

Российская стратегия «стачивания» ВСУ начала приносить плоды — украинские военные отступают на всех участках фронта. Об этом сообщает Mysl Polska.

СМИ: российская стратегия «стачивания» ВСУ начала приносить плоды
© РИА Новости

По данным издания, ВСУ отступают на всех участках фронта, большая часть частей разбита, силы истощены.

«Российская стратегия "стачивания" украинских войск в сочетании с украинской самоубийственной стратегией, которую можно определить как "ни шагу назад", начала приносить результаты ВС РФ», — говорится в тексте.

Также в Mysl Polska указали, что в настоящее время моральный дух ВСУ находится на низком уровне и в рядах украинских военных распространяется дезертирство и отсутствие веры в успех.