Расчет «Искандера-М» уничтожил комплекс Patriot и живую силу ВСУ в Днепропетровской области, еще одна пусковая установка Patriot повреждена. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны России.

В ведомстве уточнили, что в состав комплекса входили пусковая установка, РЛС, кабина управления.

Ранее в Минобороны сообщили, что расчет гаубицы Д-20 группировки войск «Днепр» уничтожил пункт управления БпЛА противника на Каховском направлении в Херсонской области.

В пресс-службе пояснили, что артиллеристы выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций, а также лодок ВСУ на правом берегу Днепра.