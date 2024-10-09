СМИ сообщили об огромных потерях ВСУ из-за Су-34

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли большие потери в Курской области из-за ударов российских истребителей Су-34. Об этом пишет американский журнал Military Watch. Газета.Ru

«Гораздо более ограниченные средства ПВО, защищающие цели в этом районе по сравнению с линией фронта на территории Донбасса, позволили российской авиации наносить авиаудары с большей интенсивностью», - отмечается в материале. В результате вторгшиеся на территорию области украинские военные и иностранные наемники понесли «огромные», как подчеркивают авторы статьи, потери. Российская газета

В среду, 9 октября, стало известно, что российские войска получили новую партию бомбардировщиков Су-34. ТАСС