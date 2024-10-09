"Хезболлах" атаковала израильские военные базы на Голанах и в Нижней Галилее

Отряды "Хезболлах" нанесли ракетные удары по позициям израильских войск на Голанских высотах и в Нижней Галилее. Как говорится в коммюнике формирования, размещенном в Telegram-канале, отряды исламского сопротивления выпустили по ним десятки ракет и реактивных снарядов.

Подверглись ракетно-минометным обстрелам военные базы в кибуцах Рош-Пина и Хацор-ха-Глилит в окрестностях города Цфат. Выпущенные с юга Ливана ракеты достигли штаба Северного военного округа и полевого лагеря в мошаве Амнун к северу от Тверии.

На юге Голан была обстреляна ракетами большого диаметра казарма израильских войск в Рааме.

"Эти атаки были проведены в ответ на варварские бомбардировки ливанских городов, которые приводят к гибели мирных граждан", - указывается в тексте.

По данным Минздрава республики, за сутки израильские ВС нанесли удары по 40 целям на ливанской территории, в результате погибли 22 человека и 80 получили ранения.