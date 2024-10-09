Стало известно, каким будет ответный удар Израиля по Ирану

Израиль планирует ограничить ответный удар после ракетной атаки Ирана его военными объектами. С таким утверждением выступило издание The Times of Israel со ссылкой на израильского чиновника.

По его информации, такое решение выработано по итогам многочасового заседания, проводившегося с участием военного и политического руководства страны в штабе Минобороны в Тель-Авиве вечером 8 октября.

Названа цель израильского удара по Сирии

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху, ключевые министры, руководители армии и спецслужб решили "сфокусироваться на иранских военных объектах", говорит источник издания, отмечая, что это решение "может быть изменено".