Неправильное построение фортификационных укреплений военнослужащими ВСУ упростило продвижение российской армии в Донбассе, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Журналисты отметили, что после взятия Авдеевки ВС РФ начали активные боевые действия. Первой под их натиском рухнула оборонительная линия за населенным пунктом.

В марте и апреле российские солдаты продолжили продвигаться на запад, вышли к нескольким стратегическим селам, таким как Уманское, Яснобородовка и Нетайлово. Следующий перелом случился в середине апреля, когда российские силы начали использовать железнодорожные пути к северу от Авдеевки.

Путь к железной дороге ВС РФ открыло взятие под контроль Очеретино, игравшего ключевую роль в обороне. Затем фронт начал рушиться. Украинские военные на ряде направлений потеряли представление о том, где, собственно, пролегает фронт, пояснили журналисты.

Кроме того, по данным агентства, ошибки при создании укреплений привели к тому, что они не помогали украинской армии эффективно обороняться, а, напротив, играли на руку ВС России.

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В частности, некоторые окопы ВСУ вели прямо с позиций в украинский тыл. Тем самым, они упрощали продвижение российских войск.