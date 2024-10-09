Российские десантники освободили населенный пункт Покровский в Суджанском районе Курской области, взяв штурмом опорные пункты ВСУ, сообщило Минобороны России. RT на русском

В оборонном ведомстве отметили, что бойцы ВДВ появились на подступах к хутору после того, как вблизи поселка были взяты под контроль опорные пункты ВСУ, а по поселку отработала артиллерия. «Противник был напуган, побросал свои позиции, даже документы побросали», — приводится рассказ командира участвовавшей в боях за хутор роты отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Lenta.ru

Ранее сообщалось, что ВСУ за время боевых действий в Курской области потеряли более 21 тыс. военных. Газета.Ru