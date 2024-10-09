Германия передала Украине новые системы ПВО

Глава ситуационного центра по вопросам Украины при минобороны (бундесвера) Германии Кристиан Фрейдинг заявил, что за прошедшую неделю Берлин передал Украине новые системы ПВО IRIS-T. Его слова приводит RND. Газета.Ru

«Мы работаем на высоком уровне и будем поддерживать этот высокий уровень. Только за последнюю неделю мы поставили два зенитных комплекса Iris-T SLM и SLS. А в этом году мы поставим еще две зенитные системы, несколько боевых машин пехоты и основных боевых танков. Это действительно существенно», — заявил немецкий высокопоставленный военный. Lenta.ru

Ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Эмили Саймонс заявила, что в ближайшие дни США планируют сделать ряд объявлений о финансовой и военной поддержке Киева, несмотря на отмену поездки президента Джо Байдена в Германию. NSN.FM