В России создали бронежилет для женщин. Он выполнен с учетом анатомических особенностей женского тела, то есть имеет особый крой в районе груди и увеличенную по длине переднюю панель. Об этом газете "Известия" сообщил владелец компании по производству средств индивидуальной бронезащиты "БронеЕж" Савва Бурлингас.

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По его словам, в стандартных бронежилетах у женщин из-за анатомии поднимается передняя панель и уменьшает площадь защиты живота. В современной войне, где большинство ранений осколочные, даже 1–2 сантиметра могут играть решающую роль. Также у женского бронежилета специальная конструкция крыльев передней панели, обеспечивающая правильную защиту, учитывая, что плитник в районе груди у женщин не имеет плотного прилегания к телу, объяснил Бурлингас.

Он также отметил, что комплект из бронежилета, противоосколочных пакетов и плит класса защиты БП-5 весит около 7,5 килограмма.

В свою очередь, зампредседателя Союза десантников РФ полковник Валерий Юрьев сказал, что бронежилеты для женщин нужны и должны учитывать анатомические особенности.

"Хотя в качестве военнослужащих штурмовых подразделений, в отличие от украинской армии, женщины у нас не служат, но бронежилеты им, безусловно, нужны. И здесь важно, чтобы сохранялась его непробиваемость и вес был небольшой", – объяснил он.

Также военный эксперт Юрий Лямин уточнил, что очень важно иметь бронежилет, который сделан или подогнан под конкретного человека. Он напомнил, что медики часто оказываются рядом с передовой, чтобы вывезти раненых. И значительный процент медработников – женщины. Попадание даже одного осколка может серьезно ранить человека, поэтому важно прикрывать все необходимые для жизнеобеспечения органы, пояснил Лямин.

С его слов, так исторически сложилось, что министерства обороны во всех странах всегда ориентируются на стандартную мужскую фигуру. Размерный ряд есть, но в большинстве случае он касается ширины бронежилета.

Бурлингас рассказал также изданию "историю успеха". Так, осенью 2022 года офицер предельного возраста ушел добровольцев в зону СВО.

"Правдами и неправдами мы успели прямо к отбытию организовать ему бронежилет, который через несколько месяцев спас его под Кременной. Тогда он получил несколько осколков по площади бронежилета", – рассказал владелец компании "БронеЕж".

Недавно, продолжил Бурлингас, офицер попал еще под один обстрел – несколько осколков от боеприпасов попали в бок и шейный модуль прямо напротив позвонка, а также пулевое в спину. Однако бронежилет выдержал все, заключил он.

Ранее концерн "Калашников" начал поставлять в российские войска новые комплекты боевого снаряжения "Стрелок". До конца 2024 года заказчику передадут 25 тысяч таких комплектов. По информации концерна, новая амуниция – комплексное решение в области индивидуальной бронезащиты и экипировки российских военнослужащих. Поставки осуществляет ООО "Триада-ТКО", входящее в концерн "Калашников".