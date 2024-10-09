ВС России освободили Новую Сорочину и Покровский в Курской области

Российские военные из группировки войск «Север» взяли под контроль в Курской области поселки Новая Сорочина и Покровский, сообщило Минобороны России.

Группировка также поразила формирования 22-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й и 129-й бригад теробороны у Дарьино, Любимовки, Нового Пути и Плехово, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Группировки отразила две атаки в сторону Любимовки и Плехово, в зоне ее действий ВСУ потеряли до 20 человек.

Авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и техники 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады нацгвардии, 103-й и 129-й бригад теробороны у Бондаревки, Дарьино, Колмакова, Кругленького, Любимовки, Леонидово, Мартыновки, Михайловки, Мелового, Николаево-Дарьино, Нового Пути, Плехово, Толстого Луга и Черкасского Поречного.

Также авиация и ракетные войска ударили по резервам 21-й, 47-й и 115-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты, 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й и 119-й бригад теробороны у Беловод, Бунякино, Катериновки, Журавки, Макеевки, Мирлог, Павловки, Новониколаевки, Речки, Стариково и Степановки в Сумской области. В этом районе украинская армия потеряла до 100 человек.

За все время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 21 тыс. 350 человек, 136 танков, 66 БМП, 98 БТРов, 891 бронемашину, 177 артиллерийских орудий, 33 РЗСО, девять ЗРК, пять транспортно-заряжающих машин, 45 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники.