Назван город в зоне СВО, взятие которого вызовет панику на Украине

Взятие Покровска под контроль Вооруженными силами России вызовет панику на Украине, выразил мнение в беседе с NEWS.ru член Совета Федерации Владимир Джабаров. По его словам, после этого для российской армии откроется прямая дорога на Днепропетровскую область.

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Сейчас, Бог даст, возьмем Покровск. Думаю, у нас откроется прямая дорога на Днепропетровскую область и так далее. И тогда, скорее всего, [на Украине] начнется паника. На мой взгляд, если Запад не потерял остатки разума, он должен понять, что надо остановиться, — высказался Джабаров.

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В Генштабе ВСУ накануне назвали Покровское и Кураховское направления в ДНР самыми напряженными в зоне СВО. 7 октября на данных участках фронта, по данным украинской стороны, было зафиксировано 172 боевых столкновения. Напряженные бои отмечаются в районах населенных пунктов Цукурино и Селидово.

Ранее губернатор ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские военные взяли под контроль фортификационные сооружения ВСУ в Угледаре. Глава региона уточнил, что противник подготавливал их в течение 10 лет. В Минобороны эти сведения не комментировали.

До этого появилась информация, что украинские бойцы оставили Угледар с целью сохранить силы для будущих сражений. По данным зарубежных СМИ, контроль над территорией облегчит продвижение российских военных.