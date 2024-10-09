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ВСУ потеряли более 21 тысячи военных в Курской области за время СВО

ВСУ потеряли более 21 тысячи военных в Курской области за время боевых действий.

ВСУ потеряли более 21 тысячи военных в Курской области за время СВО
© globallookpress.com

В Минобороны России уточнили, что потери украинской армии составили более 21350 военнослужащих, 136 танков, 66 БМП, 98 БТР, 33 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США.

Ранее ВС России освободили населённый пункт Золотая Нива в ДНР.

Также стало известно об освобождении населённого пункта Зоряное Первое (ДНР).

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